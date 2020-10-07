Marmara için turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların, yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak, etkisini perşembe günü 03.00'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde beklenen yağışların şiddetli olacağı ve bu yerlerde dolu görülme ihtimaline karşı da turuncu kodla uyarı yapıldı.