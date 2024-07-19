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Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul'dan hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi.

Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken son aylarda Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'dan hissedildi

Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 7.18 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, çevre iller ve İstanbul'dan da hissedildi.

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