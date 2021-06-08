Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj (Deniz salyası) temizliği başladı

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları seferberlik ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı.

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, arıtma tesislerine götürüldü.

İşte İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'den müsilajı (deniz salyası) temizlemek için başlatılan çalışmalardan fotoğraflar...