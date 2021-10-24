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Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

Marmara Denizi açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, BC Vanessa'nın baş tarafından Benitamuo'nun ise iskele bordasındaki 4 numaralı ambar hizasından hasar aldığını, ilk belirlemede can kaybı olmadığını ve çevre kirliliği tespit edilmediğini rapor etti.

Ekipler, gemilerde sörvey işlemlerini gerçekleştirip dalgıçların yardımıyla su altı kontrolleri yapılacak. Kurtarma uzmanlarınca hazırlanacak rapor sonrasında da Çanakkale Liman Başkanlığı, gemilerin seyir durumları hakkındaki kararını verecek.

Her iki gemi, kazanın ardından güvenli bölgelere demirletildi.

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