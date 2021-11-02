Markette kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi
Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Marketteki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefon kamerasına yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz cumartesi günü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette hayrete düşüren bir maske kavgası yaşandı.
BAŞKA KADIN UYARINCA KAVGA BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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