Markette kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz cumartesi günü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette hayrete düşüren bir maske kavgası yaşandı.

BAŞKA KADIN UYARINCA KAVGA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.