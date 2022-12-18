Mark Eliyahu, başkentte konser verdi
Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, başkentli sanatseverlerle buluştu. Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan İsrail asıllı Eliyahu, ATO Congresium'da verdiği konserde, aralarında "Journey", "Endlees", "Hope", "Coming Back", "Sands" bestelerinin de bulunduğu eserlerini seslendirdi.
Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, başkentli sanatseverlerle buluştu.
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Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan İsrail asıllı Eliyahu, ATO Congresium'da verdiği konserde, aralarında "Journey", "Endlees", "Hope", "Coming Back", "Sands" bestelerinin de bulunduğu eserlerini seslendirdi.
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Kendisini izlemeye gelenlere "Hoş geldiniz" diyen Eliyahu, konser dolayısıyla heyecanlı olduğunu ifade etti.
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Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi.
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