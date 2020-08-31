Mario Lemina 1 yıllığına Fulham'a kiralandı

Premier Lig'e yükselen Fulham, Southampton'dan Lemina'yı satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiraladı.

Satın alma opsiyonu, Lemina'nın 20 maç oynayıp, Fulham'ın ligde kalması sonucunda zorunlu şekilde devreye girecek.

Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"BU PROJENİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

İmza sonrasında konuşan Mario Lemina, "Fulham'da olduğum için gerçekten mutluyum. Bu projenin parçası olduğum için çok iyi hissediyorum. Hocayla konuştum, onun yapmak istediklerinin bir parçası olmak mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 28 resmi maça çıkan Mario Lemina, 1 gol kaydetti.