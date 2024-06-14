Mario Branco'dan tepki çeken sözler!

Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyonla tamamlamıştı. Ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirerek 24. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sarı-lacivertliler yeni sezona ise Jose Mourinho yönetiminde girmeye hazırlanıyor.

Takımın sportif direktörü Mario Branco ise yaptığı açıklamada, şaşırtıcı ifadeler kullandı.

"Çılgınca bir baskı var"

Mario Branco, "Bazıları benim adıma sahte X (Twitter) ve Instagram hesapları açarak benim adıma sahte açıklamalar yaptı. Basın bu sahte açıklamaları bile yayınladı. Çılgınca bir baskı var. Genç yaşta Roma’ya giden Cengiz Ünder gibi bir oyuncu bile Fenerbahçe’yi seçtikten sonra bu baskıdan çekti." diye konuştu.

"Galatasaray galibiyeti şampiyonluktan daha önemliydi"

Deneyimli sportif direktör, "Galatasaray galibiyeti taraftarlarımız için şampiyonluktan daha önemliydi, binlerce insan stada dönüşümüzü bekledi ve sabah 2'ye kadar kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrasında ise Fenerbahçeli taraftarlar, çok sevdikleri Branco'ya eleştiride bulundu.

Sarı-lacivertliler, kulüp vizyonunun her zaman şampiyonluk olduğuna değindi.