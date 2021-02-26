Mardinli köylülerin badminton sevgisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyon'unun birlikte yürüttüğü Köy Halk Badminton Projesi, Mardin’de hayata geçirildi.

Kızıltepe ilçesine bağlı Alakuş köyüne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri mini bir badminton sahası oluşturdu.

Raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanıştı. Vatandaşlar, şalvar ve fistanını giyip badminton maçına koştu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik köylülerle görüntülü bir görüşme yaptı.

84 yaşındaki Musa Yusufoğlu, gençlere taş çıkartıyor.

"Oynadım ve yoruldum. Şimdi sahada onları izliyorum. Oyunu da sevdim. Şimdi gençlere bakıyoruz. İyi oynadım, 2-0 onları yendim."

Badminton Federasyonu Mardin temsilcisi Necat Akman, projenin devam edeceğini vurguladı.

"81 ilde 81 köye uygulanan Köy Halk Badminton Projesi ile badmintonu sevdirmek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı güdülmektedir. Şu anda köyümüzde badmintonun tanıtımını yapmaktayız. Köylülerimiz hatta yaşlılarımız yöresel kıyafetleriyle oyunu oynamaya başladılar. Gördüler, tanıdılar ve sevdiler. Biz de federasyonumuzun verdiği bu projelerin devam etmesini diliyoruz."