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Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen TIR ile yolcu midibüsü, Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Muhammed Şükrü S., Kasım Ç., Semanur S., Halime A., Bilal B., Muhammed C., İslam C., Nisanur K., Mehmet C., Hazal D., Zeynep Ş., Asmin D., Esra Y., Eren E., Baver E., Rojin G., Fidan G. ve Azat G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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