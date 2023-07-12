Mardin'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Yeni Kent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi H.A'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kadının eşi Z.A'nın "şüpheli" olarak arandığı öğrenildi.