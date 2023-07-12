AjansHaber.com.tr Yaşam Mardin'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Mardin'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeni Kent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi H.A'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kadının eşi Z.A'nın "şüpheli" olarak arandığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Pendik'te miras kavgası! 4 ölü, 2 yaralı
Bartın'da 3 gün denize girmek yasak!
Everest Dağı'ndan dönen helikopter kayboldu!
Aydın'da ortalık savaş alanına döndü!
 El frenini çekmeyi unutunca otomobil denize düştü
Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu!
AFAD'dan 15 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!