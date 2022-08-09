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MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin Kızıltepe'de saldırı ve sızma girişiminde bulunmaya çalışan 7 terörist, yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına teröristlere operasyon düzenlendi. Saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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