MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına teröristlere operasyon düzenlendi. Saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.