Marcao'nun yüzü sakatlıklardan gülmüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya Marcao'dan yine kötü haber geldi.

Marca gazetesinde yer alan habere göre; Brezilyalı stoperin sağ bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve en az 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haberde, Marcao'nun yeni sezonun başlangıcında hazır olmasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, La Liga'da 4 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı.