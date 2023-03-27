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Marcao'nun yüzü sakatlıklardan gülmüyor

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yüzü bu sezon sakatlıklardan kurtulmadı.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya Marcao'dan yine kötü haber geldi.

Marca gazetesinde yer alan habere göre; Brezilyalı stoperin sağ bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve en az 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haberde, Marcao'nun yeni sezonun başlangıcında hazır olmasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, La Liga'da 4 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı.

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