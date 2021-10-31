Maradona'nın doğduğu ev "tarihi yer" ilan ediliyor
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu ev, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çıkardığı kararnameyle "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu ev, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çıkardığı kararnameyle "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, çıkardığı kararnameyle efsane futbolcu Diego Armando Maradona "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.
Maradona'nın doğduğu ev Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor.
Ünlü futbolcu, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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