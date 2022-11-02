Manuel Neuer kanser olduğunu açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Bayern Münih'te tecrübeli kaleci Manuel Neuer, hastalığını ilk kez açıkladı. Omzundan sakatlığı bulunan ve takımının son maçlarında görev alamayan tecrübeli eldiven sevenlerine üzücü bir haber verdi.

Sakatlık geçirdi

Omzundan sakatlığı bulunan Manuel Neuer, takımının son 7 maçında forma giyememiş ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Inter'i ağırladığı maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli kaleci geçtiğimiz gün antrenmanlara çıkmaya başladı.

Kupada oynayıp oynamayacağı belirsiz

Alman Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Söz konusu sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer'in, Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alıp alamayacağı merakla bekleniyor.

Bayern Münih'in genç teknik direktör Nagelsmann geçtiğimiz günlerde başarılı kalecinin sağlık durumu hakkında, "Durumu hala belirsiz, yeni bir bilgi yok. Tahmin yapmak istemiyorum. Günün sonunda Manuel dönmeye hazır hissettiğinde dönecektir." ifadelerini kullandı.

Neuer: "3 defa ameliyat geçirdim"

Bild'de yer alan habere göre Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu açıkladı. Omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli eldivenin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dediği öğrenildi.