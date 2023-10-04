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ManU zaferi sonrası Cimbom kasasını doldurdu!

Galatasaray, Manchester United galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi gelirini artırdı. Kulüp, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya yükseltti.

Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirini katlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 2.8 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.

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