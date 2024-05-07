Mantar ve şimşek arasında ilişki var mı? Mantar, şimşek sonucu mu ortaya çıkıyor?

Kültür mantarının taze olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Marketlerden veya pazardan alışveriş yaparken taze ve sağlıklı mantarları seçebilmek için dikkatli olmanız önemlidir.

Kültür mantarının taze olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1.Yumuşaklık: Kültür mantarının taze olup olmadığını anlamak için ilk olarak mantarın dokusuna bakabilirsiniz. Taze olan mantarlar genellikle sert ve yoğun bir dokuya sahiptir. Eğer mantarın dokusu yumuşak ve büzüşmüş ise bu mantarın taze olmadığını gösterebilir.

2. Renk: Taze kültür mantarları parlak beyaz renkte olmalıdır. Eğer mantarın rengi solmuş veya sarıysa, bu da mantarın taze olmadığını gösterebilir.

3. Koku: Taze kültür mantarlarının hoş ve hafif bir kokusu vardır. Eğer mantarın kokusu keskin, kötü veya bozulmuş gibi geliyorsa, bu da mantarın taze olmadığını gösterebilir.