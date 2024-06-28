Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bugün sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Mansur Yavaş’ın yaklaşık 15 yıldır danışmanlığını yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin görevinden istifa etti.

Volkan Gültekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ise görevini bıraktığını şu sözlerle duyurdu;

"Veda zamanı... Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla."

İmamoğlu'na gönderme

Yaşanan istifa sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nın maçını izlemek için Almanya'ya özel uçakla gittiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın etkili olduğu belirtildi.

İşte o paylaşım;