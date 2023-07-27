Mansur Yavaş'a anket şoku!

Seçim gecesi, İBB Başkanı İmamoğlu ile kameraların karşısına geçip "öndeyiz" diyerek seçmenin güvenini kaybeden Mansur Yavaş, Ankara özelinde yapılan son anket çalışmasının sonuçlarına göre uzun zaman sonra ilk kez CHP'yi AK Parti'nin gerisine düşürdü.