Mansur Yavaş'a anket şoku!
Önce toplu taşımaya ardından da halk ekmeğe yüksek oranda zam yapan Mansur Yavaş, Ankara özelinde yapılan son anket sonuçlarında uzun zaman sonra CHP'yi AK Parti'nin gerisine düşürdü.
Seçim gecesi, İBB Başkanı İmamoğlu ile kameraların karşısına geçip "öndeyiz" diyerek seçmenin güvenini kaybeden Mansur Yavaş, Ankara özelinde yapılan son anket çalışmasının sonuçlarına göre uzun zaman sonra ilk kez CHP'yi AK Parti'nin gerisine düşürdü.
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ASAL Araştırma'nın yayımladığı son seçim anketine 2 bin 74 Ankaralı katıldı.
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2 bin 74 kişinin katıldığı ankette birinci sırada yüzde 33.7'yle AK Parti yer alırken, onu yüzde 32.3 ile CHP takip etti.
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Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 9.5'u MHP, yüzde 8.1'i İYİ Parti derken, HDP/YSP'nin oyu yüzde 4.9'da kaldı.
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