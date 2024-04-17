Mansur Yavaş, yerel seçimde hangi vaatlerde bulundu?

31 Mart yerel seçim süreci tamamlandı.

Bu süreçte, her partiden binlerce aday, vatandaşlara biribirinden farklı vaatlerde bulundu.

Ajans Haber ekibi olarak biz de 5 yıllık hizmet dönemi boyunca belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri vaatlerin takipçisi olacağız.

Bu süreçte, vaatlerini sıralayacağımız ilk belediye başkanı Mansur Yavaş oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Yavaş'ın vaatlerini sizler için derledik.

İşte Mansur Yavaş'ın vaatleri;