Mansur Yavaş, yerel seçimde hangi vaatlerde bulundu?
Yerel seçim sürecinde birbirinden farklı vaatlerde bulunan ve sonrasında başkanlık koltuğuna oturan belediye başkanlarının Ajans Haber olarak takipçisi olacağız. 81 ilin seçilen tüm belediye başkanlarının verdiği vaatleri mercek altına alıyoruz.
31 Mart yerel seçim süreci tamamlandı.
Bu süreçte, her partiden binlerce aday, vatandaşlara biribirinden farklı vaatlerde bulundu.
Ajans Haber ekibi olarak biz de 5 yıllık hizmet dönemi boyunca belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri vaatlerin takipçisi olacağız.
Bu süreçte, vaatlerini sıralayacağımız ilk belediye başkanı Mansur Yavaş oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Yavaş'ın vaatlerini sizler için derledik.
İşte Mansur Yavaş'ın vaatleri;
- “Alzheimer hastalarını ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmak için yatılı konuk evi açacağız
- “Türkiye’de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız”
- “Yeni açacağımız İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ile büyüklerimizin sosyal ve bağımsız bir yaşam sürmesini sağlayacağız”
- “Dünyanın ve memleketimizin en büyük sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele için yeni bir planımız var. Diyetisyen yardımı projemizle toplum sağlığımızı ve farkındalığımızı artıracağız.”
- “Batıkent’te Türkiye’nin en büyük otizm merkezini açacağız. Bununla birlikte engelsiz spor merkeziyle ve engelsiz yaşam köyü projemizle kentimize değer katacağız.”
- “Büyüklerimiz için kuracağımız Ata Evleri ve Kıdemliler Lokali ile onların sosyal refahını artırıp daha aktif zaman geçirmelerini sağlayacağız.”
- “2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı’nı hayata geçireceğiz.”
- “Türkiye’de ilk kez, özel veterinerlerle iş birliği yaparak 80 binden fazla kısırlaştırma yapmıştık, bu sayıyı daha da artıracağız.”
- “Yeni toplu taşıma hatları ve araçlarıyla entegre bir şekilde akıllı bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Yeni dönemde 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel projesi ile Ankara trafiğini daha da rahatlatacağız.” “Toplam 51,33 kilometre olan 5 yeni metro projesini gün kaybetmeden sürdüreceğiz.”
- “Ankara’ya en uygun olacak şekilde Mamak metrosunu tamamlayacağız.”
- “ Önümüzdeki beş yıllık dönemde ise yüzde 10’u elektrikli olmak üzere toplam bin adet yeni otobüsü Ankaralılara kazandırmak için derhal harekete geçeceğiz. Metro istasyonlarımızın yanı başına açacağımız yeni Park Et Devam Et İstasyonları’yla vatandaşlar araçlarını park edip toplu taşımaya aktarma yapabilecekler.”
- “Keçiören’in girişinde bulunan Fatih Köprüsü’nün genişletilmesi sayesinde Keçiören-Ulus Yönü, Samsun ve Konya Yolu istikametinde olan trafiği rahatlatacağız. “
- “Keçiören Fatih Köprüsü Alternatif Karayolu Tüneli projemiz de hazır.”
- “Mamak Kıbrısköyü ve Yenimahalle Yakacık köprü genişletme projeleriyle yaya ve araç trafiğini daha konforlu bir hâle getireceğiz. Çankaya – Devlet – Mimar Sinan – İncesu Caddesi Bağlantısı Karayolu Tüneli’nin de projesi hazır, inşallah yeni dönemde bu projeyi de Ankara’mıza kazandıracağız.”
- “Ekonomik büyümede kadınların rolünü artırmak ve daha fazla kadının iş dünyasında söz sahibi olması için Kadın İş Gücü Merkezi açacağız.
- “Belediyesi olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek için doğum öncesinden başlayarak anne adaylarımıza destek olmak amacıyla ‘Gebelik Okulları’ kuracağız.”
- “ Yerel eşitlik konusunda önemli adımlar atma adına, ‘Kadın Meclisi’ projesini hayata geçiriyoruz. Ankara’da alınan her kararda kadınların da payı olması için çalışıyoruz”
- “Ayrıca, anne ve çocuk sağlığını güçlendirmek adına ‘Anne Çocuk Sağlığı Merkezleri’ kuruyoruz.”
- “Ankara’da kadınların kentte güvenle yaşaması için Panik Butonları, ışıklandırma çalışmaları ve Şeffaf Duraklar uygulamalarını artırıyoruz.”
- “Sürdürülebilirlik alanında bir eylem planı oluşturarak yeni Güneş Enerjisi Santrallerini hayata geçireceğiz. Yine Türkiye’de ilk olacak olan yüzer GES Projesini faaliyete alacağız.”
- “Şimdi size Ulus projelerimizden bahsetmek istiyorum. Bu projenin benim için yeri ayrı. Çünkü burası, Cumhuriyet’in kurulduğu Ulus tarihi kent merkezi. Benim görevim burayı onarmak, yapmak ve yaşatmak. Yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla, başkent kültürümüze değer katmak. Aynı Beypazarı’nda yaptığım gibi Ulus’u da turizmin önemli simgelerinden biri haline getireceğim. Burası hem iş dünyası hem de turizm için önemli bir nokta haline gelecek. Yeni dönemde Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerinde kavşağa yaklaşan yollar ile Atatürk heykeli önündeki Ulus Meydanı çevresinde yer alan tüm trafik akslarındaki araç trafiği yer altına alınacak. Bu sayede araç ve yaya trafiğini düzenleyecek ve meydanı yayalara açacağız”
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