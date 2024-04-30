Mansur Yavaş gözünü belediye logosuna dikti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda yoğun başvuru geldiği öne sürülerek, konunun belediye meclisine taşınacağı kaydedildi.

ABB Meclisinde amblem değişimi için CHP grubunun üçte iki oranındaki çoğunluğu sağlayamadığı ifade edilen açıklamada, diğer siyasi parti gruplarına yeni logo belirlenmesi yönünde bir yarışma teklifinde bulunulacağı ifade edildi.

MİNARELER Mİ RAHATSIZ ETTİ

ABB’nin logosundaki minare figüründen rahatsız olduğu bilinen CHP zihniyetinin bu girişimine AK Parti’den sert tepki geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Ankaralıların parasını çöpe atmayacağız, amblem değişikliğine izin vermeyeceğiz. Kent uzlaşısı yaptığınız ortaklarınız ay ve yıldızdan rahatsız mı oldu? Sizi minareler mi rahatsız etti?” dedi.

AK Parti’li Özcan, “Ankaralının acil ihtiyacı olan hizmet beklentisi amblem değişikliği mi? Ankara’yı dünya başkenti yaptınız da sıra ambleme mi geldi?” ifadelerini kullandı.

Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır kullanılan ambleminden duyduğunuz rahatsızlığın gerekçesi nedir? Başkentimizin çözülmeyen sorunları ortada dururken neden böyle bir gündemle halkı ve kamuoyunu meşgul ediyorsunuz? Sayın Yavaş’a soruyoruz, amblem değişikliği de yeni bir israf kapısı değil mi, suni bir gündem değil mi, üstelik milli ve manevi değerlerimizle örtüşerek hazırlanan bu amblemle olan problemi bilmek hakkımız değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin amblem değişikliğine izin vermeyeceğiz!" diye konuştu.