Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak' iddialarına ilk yanıt!

Gazeteci Şaban Sevinç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusunda anlaştığını iddia etmişti.

Hakkında çıkan iddialar hakkında ilk kez konuşan Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli." dedi.

İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, Şaban Sevinç'in partiyi karıştırmak istediğini belirterek, "CHP yüzyılı aşmış bir parti. Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.