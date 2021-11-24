Manş Denizi'nde 27 göçmen öldü!

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bir balıkçının Manş Denizi'nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verdiği ifade edilen açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, yapılan aramanın ardından en az 27 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ve 5 düzensiz göçmenin bilincini kaybettiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan bu olay nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin tekneyle İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanların suçlu olduğunu ifade eden Darmanin, Calais kentine gideceği bilgisini paylaştı.

Dunkerque Savcılığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

Fransız yetkililerin verilerine göre bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı ve 7 bin 800 düzensiz göçmen Manş Denizi'nde kurtarıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, 16 Kasım'da polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşınmıştı.