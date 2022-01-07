AjansHaber.com.tr Gündem Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A. ve A.M.M.M. yakalandı.

Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erzincan'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Güney Kore, F-35 filosunu uçurmama kararı aldı
Elektrikli araçlar yollara düştü
e-imza'da yeni dönem 10 Ocak'ta başlıyor
Zincir market ve mağazalara yeni düzenlemeler
Türk devletlerinden Kazakistan açıklaması
Bilgisayar oyunları sektörü büyümeye devam ediyor