AjansHaber.com.tr Gündem Manisa'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa'da samanların arasında gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte sahte içki bulunduğu bilgisini aldı.

Çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, samanların arasına gizlenmiş variller içerisinde 2 ton sahte içki ele geçirdi.

Sahte içkilere el koyan ekipler, içkilerin sahibi olduğu iddiasıyla Y.A.'yı gözaltına alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye Mavi Vatan'da tetikte
HDP'li isimden partisiyle ilgili flaş açıklama
Şehit babasından İmamoğlu'na büyük şok
Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
FOX'un yeni algısı da çöktü!
İzmir Venedik'e döndü!
Yalova'da Atatürk maskesiyle yolsuzluk