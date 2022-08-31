Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi!

Demirci'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, fırtına ile birlikte ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış sebebiyle yollarda su birikintileri olurken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

İlçe merkezinde bazı ev ve iş yerleri ile bir camiyi de su bastı.

Sağanak yağışın ardından Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bozulma ve çökmelerin meydana geldiği yollarda çalışmalar başlattı.

İtfaiye ekipleri ve belediye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi gerçekleştirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Demirci Kaymakamlığınca kriz masası oluşturularak sağanak yağış sebebiyle zarar gören ev ve iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde Menderes Bulvarı, Kuloğlu mevki ve Çarşı Meydanı'nda yağış sebebiyle biriken taş ve toprakların belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından yollar yeniden trafiğe açıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yağışın hemen ardından Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin merkezde zarar gören yollarda çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Selçuk, Kaymakamlık ile koordineli bir şekilde ilçe merkezinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.