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Manisa`da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

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