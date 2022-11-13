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Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Afgan uyruklu 1 kişi ağır yaralandı.

Ayni Ali Mahallesi'ndeki bir parkta Afganistan uyruklu Ali E. (25) ile 5 kişi oldukları değerlendirilen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali E, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali E'yi ilk müdahalenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Ali E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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