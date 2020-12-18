“Mangala” UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi Twitter hesabından paylaştı.

UNESCO'dan bir sevindirici haber daha aldıklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Minyatür sanatının ardından, bugün de Mangala bir dünya mirası oldu. Yaşatılmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiğimiz kültürel değerlerimizin, insanlığın ortak mirası olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkarak tanıtmaya devam edeceğiz”

Mangala oyununun, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girmesiyle Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan ve Kırgızistan ile ortaklaşa sunduğumuz 'Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala/Göçürme' adlı çok- uluslu adaylık dosyamız 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi.

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’nde kayıtlı kültürel unsur sayısının 20'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Ülkemiz, kültürel mirasımıza sahip çıkarak tanıtmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.