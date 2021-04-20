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Manchester City'den Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı

Manchester City, Avrupa Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester City, organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

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UEFA Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı. 

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