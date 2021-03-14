AjansHaber.com.tr Spor City, Fulham deplasmanında farklı kazandı

Manchester City, Fulham deplasmanında farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 28. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda, Fulham'a konuk oldu.

Manchester City, ilk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 47. dakikasında John Stones, 56. dakikasında Gabriel Jesus ve 60. dakikasında Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

CİTY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Manchester City, puanını 71'e yükselterek ligde liderliğini sürdürürken, Fulham ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan!
Galatasaray'da 3 futbolcunun daha bileti kesildi
Sadettin Saran: "Süper Lig'i almaya niyetimiz var"
Barcelona'da yeni transferler yolda!
Trabzon'da transferin gözde ismi Uğurcan Çakır...
Juventus'tan Ronaldo kararı!
Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!