Manchester City evinde son dakikalarda yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Brentford Ettihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf Brentford oldu. Güçlü rakibi karşısında oldukça iyi bir başlangıç yapan ve ilk 10 dakikada iki net pozisyonda Ederson'u geçemeyen deplasman ekibi aradığı golü 16. dakikada Ivan Toney'in ile buldu.

Manchester City her ne kadar topa sahip olsa da ilk isabetli şutunu 38. dakikada atabildi. İlk yarıdaki bu vasat oyuna rağmen City ilk yarını son dakikasında Phil Foden ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda City cephesi ilk yarıya oranla daha fazla pozisyon buldu ancak bir türlü Brentford savunmasını ve kalecisini geçemedi. İspanya Milli Takımı'nın da kadrosuna seçilen kaleci David Raya başarılı bir performans ile yine Premier Lig'de öne çıkmayı başardı.

Uzatmalarda yıkıldı

Maçın sonuna sakatlıklardan dolayı 10 dakikalık uzatma eklendi. Ev sahibi gol için yüklenirken golü bulan taraf Brentford oldu. Ivan Toney yine sahneye çıkarak 90+8. dakikada Manchester City'yi yıkmayı başardı ve Guardiola'nın öğrencileri zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Alınan bu sonuçla Manchester City 32 puanla Arsenal'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Brentford ise aldığı 3 puan ile puanını 19'a yükseltti ve 10. sıraya ilerledi.