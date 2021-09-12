Manavgat'taki orman yangınından zarar gören çiftçiler, yeni traktörlerine kavuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeni traktörleri teslim alan çiftçiler, ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi.

Çiftçilerden 45 yaşındaki Mustafa Köse, AA muhabirine, Bucakşeyhler Mahallesi'ne sıçrayan yangında evinin, traktörünün, ağaçlarının yandığını söyledi.

Yeni bir traktöre sahip olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, "Memnum olduk, devletimizden Allah razı olsun. Ekip, dikmeye devam edeceğiz. Yeni traktörü çok beğendim, bizimkiler eskiydi. Devletimiz bize sıfır traktör verdi. Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, sağolsunlar. Bu yeni olunca sürmesini öğreneceğiz, kullanması daha kolay olacak." diye konuştu.

"Ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edeceğiz"

Hocalı Mahallesi'nden 71 yaşındaki Mehmet Ateş de yangın sırasında yaylada olduğunu ve traktörü, çapa motoru, süt sağım makinesi ile iki ineğinin yandığını anlattı.

Evinin yanmadan kurtarıldığını belirten Ateş, şunları anlattı:

"Traktörün römorkuna oğlum yatakları yükleyerek kaçırmaya çalışmış ama alevler sarınca bırakıp kaçmış. Traktörün yandığını duydum, oğlum 'Baba gelme, moralin bozulur' dedi. Ben de gelmedim. Akşam yayladan geldim, yanan traktörümü yeni gördüm, sabahında da devletimiz yenisini verdi, devletimizle gurur duyduk. Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. İki ineğim yandı, birini hemen teslim ettiler. Yeni traktörle arpa, buğday, kavun, karpuz, susam ekmeye devam edeceğiz. 100 dönüm tarlam var, hep üreteceğiz."

Bucakşeyhler Mahallesi'nde çiftçilikte geçimini sağlayan 59 yaşındaki Hüseyin Köse ise yangında evinin, zeytinliğinin ve traktörünün yandığını dile getirdi.

Yeni evinin yapılması için ön bilgi alındığını anlatan Köse, "Traktörümün yenisi geldi, memnun olduk. "Traktörümün yenisi geldi, memnun olduk. Ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, törende konuştu

Törene katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangınının yaklaşık 11 gün sürdüğünü ve vatandaşların evleri, eşyaları, tarım alanları, hayvanları, traktörleri, ahırları ve günlük ihtiyaçları olan birçok şeyin yandığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, yangının söndürülmesi için ilgili bakanlıkların ve kurumların seferber olduklarını anlattı. Hep sahada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Antalya'daki yangın bölgelerinde bizzat yerinde incelemeler yaptığını kaydetti. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilerin traktörlerinin yandığını söylediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da toplam 25 traktör yandı. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek, traktör almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da yeni traktör almak yerine, yanmış traktörlerinin bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD, bu bedelleri çiftçilerimize ödedi. Manavgat'ta bugün geri kalan 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz."

Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları gözden geçireceklerini, eksiklikleri değerlendireceklerini bildirdi. Çavuşoğlu, hızlı bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

"Amerika'da yangın hala devam ediyor"

Ankara'da da birkaç gün önce bundan sonra yaşanacak afetlere daha iyi hazırlanabilmek için toplantı yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Amerika'da yangın hala devam ediyor, Avusturalya'da aylarca devam etti. Avrupa'da da görüyoruz. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede çok iyiyiz. Ama bunu da yetersiz görüyoruz çünkü görülmemiş afetleri yaşadık, yaşıyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Traktör dağıtım töreninin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu ve araç sürmeyi traktörde öğrendiğini, çocukluğunda hep tarlada traktörlerle çalıştığını söyledi. Manavgatlılar ile çok ciddi dayanışmalarının olduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu traktörleri hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. 8'er traktörü çiftçilerimize hibe ettiler. Bu firmalarımız bu traktörleri güçlü bir şekilde üretiyorlar, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ihraç ederek ülkemize önemli bir gelir kazandırıyorlar. Afet başladığı zaman devlet olarak sadece sahada fiziken yoktuk, devlet tüm maddi imkanlarını seferber etti. Biz de vatandaşımıza acil ihtiyaçları için önce gerekli paraları aktardık."

"Çiftçinin üzerindeki girdi maliyetlerinin azaltılması için çalışma yapıyoruz"

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Çiftçilere daha güçlü destek vermeye devam edeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız tarımın, çiftçimizin önemini çok iyi biliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bakanlıklara, ilgili kurumlara, çiftçimizin üzerindeki yükün, yani girdilerin maliyetinin azaltılması yönünde talimatı var. Gübre, tohum, gibi özellikle ilaç ve akaryakıt da aynı şekilde bir yüktür. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Traktörler çiftçilere teslim edildi

Vali Ersin Yazıcı da bir daha yangınların yaşanmamasını dileyerek Türk milletinin zor zamanlarda beraberlik içinde hareket etmeyi başardığını söyledi.

TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz ise 67 yıldır kesintisiz üretim yaptıklarını, Türk tarımı ve ekonomisine katkı sunduklarını vurgulayarak afetin ardından geçen ay 4 traktörü, bugün de 8 traktörü yangınzede çiftçilere ulaştırdıklarını kaydetti.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan "evet" dediklerini belirterek afetzedelere 8'i Manavgat'a olmak üzere toplam 15 traktör hibe ettiklerini belirtti.

TürkTraktör'den 130 ülkeye ihracat

Traktörleri hibe eden firmalardan TürkTraktör'ün satış direktörü Rehda Cem Akyüz, sadece Türkiye'de değil, dünyada iklim krizinin getirdiği bu tür felaketlerin arttığını dile getirdi.

Tarımın önündeki önemli tehditlerden biri olan iklim kriziyle mücadele etmek için TürkTraktör olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Akyüz, "Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 80'nini Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de üretilen traktörlerin yaklaşık yüzde 80'nin ihracatını tek başımıza gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Törende TürkTraktör ve TÜMOSAN firmalarınca hibe edilen 16 traktör, yeni sahiplerine teslim edildi.