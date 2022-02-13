Manavgat'ta yangının yaraları sarılıyor, yeni evler hızla yükseliyor
Manavgat'ta yeni evler yükselmeye başladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun, hak sahibinin istediği şekilde inşasına devam edilen evlerine kavuşmak için Manavgat halkı gün sayıyor.
Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.
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İlçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar 10. günde söndürüldü.
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60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo yangında zarar gördü.
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Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
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