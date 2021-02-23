Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti
Belediye Başkanı Ali Kılıç yönetimindeki CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı. Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.
Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 23, 2021
🔹Genel-İş Sendikası ile belediye arasında 1500 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ardından işçiler greve gitti.
🔹Çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.
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Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.
Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.
Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.
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