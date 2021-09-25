Mali'deki çatışmalarda bir Fransız asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Mali'de, Fransız güçlerinin silahlı gruplarla girdiği çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin AFP'ye yapılan açıklamada, Paris'in 'terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdüreceği' ifade edildi.

Olayın detaylarına ilişkin Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransa, 1 Ağustos 2014'ten bu yana Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer'i kapsayan Sahel bölgesindeki silahlı gruplara karşı 'Barkhane Operasyonu'nu yürütüyor.

Mali'deki durum, 2012 yılında Tuareg militanlarının ülkenin kuzeyindeki geniş toprakları ele geçirmesiyle istikrarsızlaşmıştı.

Çatışma, radikal İslamcı grupların faaliyetleri, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'ye sadık güçler ve Fransız müdahalesi nedeniyle daha da kötüye gitmişti.