Mali'de Fransa karşıtlığı yükseliyor

Son 9 ayda 2 darbe haberiyle gündemde yerini koruyan Mali'de Fransa karşıtlığı gitgide yükseliyor. Yaklaşık 10 yıldan bu yana 'terörle mücadele' adı altında Mali'de bulunan Fransa, radikal örgütleri hezimete uğratamadığı gibi halk nezdindeki sempatisini de kaybetmiş durumda.

Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa karşıtı protestolar düzenleniyor. Eylemciler Fransız bayrağını şarkılar eşliğinde yakıyor.

Halk, Fransa'nın radikal örgütlerle mücadelesinde başarısız kaldığını ve bundan dolayı ülkede devam etmekte olan operasyonlarına son verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu görüşü savunanlardan biri de Mali İşçi Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Katel.

TRT Arabi muhabirine konuşan Katel, Fransa'nın Mali'de 'terörle mücadele' için değil, kendi çıkarları için bulunduğu kanaatinde:

"Fransa'nın Malililer için burada olduğuna inanmak isteyenler ve inananlar var. Ancak Fransa Malililer için değil kendi çıkarları için burada. Sağladığı avantajlar için burada. Birçok şey henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak bugünün dünyası dünkünden farklı."

Mayıs ayında gerçekleşen darbeden sonra ülkedeki güvenlik durumu kritik. Ancak buna rağmen sokaktaki Malililerin çoğu Fransız askerlerinin ülkeden çıkması gerektiği konusunda hemfikir.

TRT Arabi, Mali'de bazı vatandaşlara mikrofon uzatarak, Fransa'nın ülkedeki varlığıyla ilgili düşüncelerini sordu.

Fransa'nın Sahel bölgesinde teröre karşı başlattığı Barkhane operasyonu ve BM'nin müşterek gücü MINUSMA'ya rağmen, 2012'den bu yana Mali'de devam eden sorunların hala çözülmemiş olmasından şikayetçi olan bir Malili, “Terör hala devam ediyor. Sorunun yanlış ele alındığını düşünüyorum” diyor.

Bir diğer vatandaş ise Fransa'nın Malililerin kendi sorunlarını kendileri çözmesi için fırsat tanıması gerektiğini savunuyor:

"Malililer olarak Fransa'ya karşı nefret duymuyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz belirlememiz ve sorunlarımızı kendimiz çözmemiz için Fransa'nın bize yardım etmesini istiyoruz. Tek istediğimiz budur. Tüm bölgelerimizi güven altına almak istiyoruz."

Ülkede Fransa karşıtlığı ile beraber, Paris'in ülkedeki tekelini kırmak için küresel ve bölgesel aktörlerle iş birliğinin artırılması çağrıları da yükseliyor.

Mali'de 2012'de radikal silahlı grupların ülkenin kuzeyinde geniş bölgeleri ele geçirmesinden sonra Fransa, hem havadan hem karadan operasyon başlatmıştı.

Bugünlerde Barkhane adı altında düzenlenen operasyonlar 8 yıl geçmesine rağmen hala devam ediyor.

Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de düzenlenen askeri darbeler nedeniyle Fransa 4 Haziran 2021'de Mali ordusuyla iş birliğini askıya aldığını duyurdu.

Mali'nin de içinde olduğu Sahel ülkelerinde 5 binden fazla Fransız askeri bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber/ Hassan Mahdi