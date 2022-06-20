Mali'de düzenlenen saldırıda en az 40 sivil öldü

Bankass kenti Belediye Başkanı Moulaye Guindo, Dialassogou, Segue ve Lesago köylerinin henüz belirlenemeyen terörist grupların saldırısına uğradığını söyledi. Guindo, saldırılarda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Mali'nin kuzeyindeki Gao kenti yakınlarında dün düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.