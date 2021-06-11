Malezya'da tam karantinanın süresi iki hafta daha uzatıldı

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, düzenlediği basın toplantısında Ulusal Güvenlik Konseyi ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda hükümetin tam karantinanın süresini uzatmayı uygun bulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, 14 Haziran'da bitmesi planlanan tam karantina uygulamasının 28 Haziran'a kadar süreceğini söyleyen İsmail, karantina kurallarında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

905 kişi yoğun bakımda

Şimdiye kadar 646 bin 411 vaka görülen Malezya'da virüs nedeniyle 3 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.

81 bin 575 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğü ülkede halen 905 hasta yoğun bakımda bulunuyor.