Maldivler hakkında 10 ilginç bilgi!
Tropikal iklimi, berrak denizi, beyaz kumsalları ve benzersiz su altı yaşamı ile ünlü tatil cenneti Maldivler hakkında bilinmesi gereken 10 ilginç bilgi..
Başkent ve En Büyük Ada
Male, Maldivler'in başkentidir ve ülkenin en büyük adasıdır. Male, ülkenin ekonomik ve politik merkezidir.
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Ada ve Atoll Sayısı
Maldivler, 1.200'den fazla adadan oluşur. Bu adalar, 26 adet atolleri (resifler) oluşturur.
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Tropikal İklim
Maldivler, tropikal bir iklim özelliğine sahiptir ve yıl boyunca sıcak ve nemli bir hava hakimdir. En sıcak aylar Nisan ve Mayıs, en serin aylar ise Aralık ve Ocak'tır.
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Balayı Destinasyonu
Maldivler, balayı tatili için popüler bir destinasyondur. Romantik ve huzurlu atmosferiyle ünlüdür.
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