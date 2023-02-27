Malatya'daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen açıklamaya göre Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 22 bina yıkılırken 69 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir.



Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır.



Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir