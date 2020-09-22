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Malatya'da terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE ÖRGÜTSEL KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1'i otomatik 2 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Malatya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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