Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem yerin 13.9 km derinliğinde oldu. Çevre ilçelerden hissedilen deprem saat 10.48'te meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-03
Saat:10:48:14 TSİ
Enlem:38.03944 N
Boylam:37.67889 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/mROYQUaIss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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