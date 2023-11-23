Malatya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Vali Yazıcı: "Olumsuzluk yok"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, depremin hemen ardından ev ve iş yerlerinden çıkan çok sayıda vatandaşın sokak ve meydanlarda bekleyişi devam ediyor.