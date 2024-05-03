Malatya’da hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Malatya’da Hurdacılar sitesinde gerçekleşen olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar Sitesi mevkiinde bulunan çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda plastik atığın tutuşarak alev aldığı yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.