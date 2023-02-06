Malatya'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 12 saat sonra 2 çocuk kurtarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan binada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra 2 çocuk kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya Battalgazi İsmetiye mahallesinde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 12 saat sonra yıkılan binanın enkazından 7 yaşındaki Elif ile 12 yaşındaki Hamit adlı iki çocuğun kurtarıldığı açıklandı.
Ekipler çocukların kurtarıldığı bölgede çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Enkaz altında hala birilerin olduğu bildirildi.
Enkazdan yaralı çıkarılan Elif ve Hamit, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yorumlar