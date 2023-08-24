Malatya'da deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vali Yazıcı: Olumsuzluk ihbarı yok

Malatya Valisi Ersin Yazıcı tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalar başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Malatya İline bağlı Yeşilyurt ilçesinde saat 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.