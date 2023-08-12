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Malatya'da deprem meydana geldi!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin 6,35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, depremin 6,35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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