Malatya'da deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin 6,35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, depremin 6,35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-12
Saat:16:39:16 TSİ
Enlem:38.312 N
Boylam:38.228 E
Derinlik:6.35 km
Detay:https://t.co/WZLdEqyVwb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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