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Malatya'da korkutan deprem!

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Vali Yazıcı, ağır hasarlı konutlara girilmemesi yönünde bir uyarıda bulundu.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem 13,93 km derinlikte gerçekleşti.

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