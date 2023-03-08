Malatya'da 5 katlı bina yıkıldı! Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı!

Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir apartman kendiliğinden yıkıldı, binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, kendiliğinden yıkıldı.

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpek, ısı ve sesle yapılan arama ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşme sonucunda binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Arama çalışmaları sonlandırıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken binanın ağır hasarlı olduğunu, içinde kimsenin bulunmadığını aktararak, tedbiren dinleme ve arama yapıldığını söyledi.

Vali Şahin, "Tüm sokaklarda emniyet görevlilerimiz 24 saat usulüyle görev yapıyorlar. Burada da emniyet görevlilerimiz vardı o yüzden biraz rahatız. Polislerimiz zaten hiçbir şekilde girilmesine müsaade etmiyorlar. Buradan bir kez daha uyaralım; lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım, hiçbir suretle bu binalara girmeyelim." dedi.